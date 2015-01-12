Российский рубль продолжает падать рекордными темпами

В 10:03 в понедельник евро торговался на Московской бирже на уровне 75,00 руб. Это на 2,75 руб. выше уровня закрытия предыдущих торгов – тогда европейская валюта стоила 72,25 руб.

Как сообщает РБК, доллар примерно в 10:01 мск достиг максимального значения 63,17 руб., что на 1,66 руб. выше уровня закрытия торгов в пятницу. Тогда американская валюта стоила 61,51 руб.

Вскоре рубль незначительно отыграл потерянное: в 10:20 мск доллар торговался на уровне 62,82 руб., евро – 74,54 руб.

В 09:50 мск в понедельник стоимость февральских фьючерсов нефти марки Brent составляла $49,03 за барр.

Читайте такжеОбвал цен на нефть продолжается уже по новым причинамНефть продолжает дешеветь на фоне прогноза аналитиков Goldman Sachs Group Inc., которые понизили прогноз по ценам на нефть марок Brent и WTI, передает Bloomberg. Авторы прогноза отметили, что цены на нефть должны оставаться около уровня в $40 за барр. в течение первой половины 2015 года, чтобы спровоцировать сокращение инвестиций в сланцевую отрасль США.

Прогноз стоимости нефти WTI на ближайшие три месяца был понижен Goldman Sachs до $41 за барр. с $70 за барр., прогноз для Brent – до $42 с $80 за барр.