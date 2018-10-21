В ожидании новых санкций: российские бизнесмены готовятся работать без доллара - СМИ

Доля операций в рублях выросла, однако крупные компании до сих пор существенно зависят от долларовых сделок.

Несколько крупных российских компаний тестируют механизмы заключения сделок за границей без расчета в долларах на фоне угроз США расширить санкции, которые ограничили доступ ряда компаний РФ к международной банковской системе.

Как отмечает ТСН.uа со ссылкой на Reuters, Кремль призывает компании заключать больше сделок с использованием других валют, чтобы сократить зависимость от доллара.

Российская "Алроса", крупнейший в мире производитель алмазов в каратах, сообщила, что летом завершила пробную сделку в юанях с китайским клиентом и еще одну транзакцию не в долларах с клиентом из Индии.

К числу других компаний, работающих над схожими соглашениями, входят "Сургутнефтегаз", "РусАгро" и "Норильский никель".

Российский центробанк на этой неделе сообщил о росте количества недолларовых сделок. Доля рублевых операций в сфере торговли товарами между Россией и Китаем, а также Россией и Индией на данный момент составляет от 10% до 20%. В секторе услуг этот показатель выше, сообщил ЦБР.

Читайте такжеВ России решили дедолларизировать экономику

Однако пространство для инициатив ограничено: крупные компании до сих пор существенно зависят от долларовых сделок, тогда как основная часть поступлений иностранной валюты в РФ приходится на продажу нефти, цена которой номинирована в долларах.

Кроме того, зарубежные банки, широко представленные в США, могут опасаться сотрудничества с любой компанией, которая находится под американскими санкциями, даже если расчеты по сделкам осуществляются не в долларах, сказали банкиры.

Напомним, США и их союзники ввели санкции в отношении России в 2014 году за аннексию Крыма.

В августе 2018 года Вашингтон пригрозил расширением ограничений, обвинив Москву в использовании нервно-паралитического вещества "Новичок" для атаки на бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Великобритании.

Новые меры, о которых может быть объявлено в ноябре, могут коснуться долларовых сделок, говорят американские законодатели.