Миссия МВФ будет работать в Киеве до 29 января

Миссия Международного валютного фонда предположительно будет работать в Киеве до 29 января, сообщается на странице Национального банка Украины в социальной сети Facebook.

По информации НБУ, 12 января начался третий этап работы миссии европейского департамента МВФ для завершения второго пересмотра выполнения Украиной программы «Стенд-бай». Национальный банк и МВФ обсудят реформирование монетарной и финансовой политики.

Во время работы миссии стороны продолжат обсуждение экономической, фискальной, монетарной и финансовой политики, а также основных аспектов по осуществлению реформ, предусмотренных программой и направленных на преодоление кризисных явлений в экономике государства.

По результатам совместной работы планируется подписание обновленного письма о намерениях и Меморандума об экономической и финансовой политике, в которых будут определены меры, которые необходимо принять украинской стороне для получения очередного транша финансовой помощи и продолжения реализации программы.

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Как сообщал УНИАН, очередная миссия Международного валютного фонда прибыла в Украину 8 января и приступила к работе. По итогам этой миссии украинские власти ожидают получение очередных траншей МВФ, а также возможный пересмотр программы, включая увеличение финансирования или изменение графика получения кредитных средств.

В 2014 году Украина получила 9 млрд долл. макрофинансовой помощи из разных источников, выплатив при этом 14 млрд долл. внешних финансовых обязательств. Объем платежей, необходимых к выплате в 2015 году, составляет порядка 10 млрд долл.