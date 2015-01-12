Банк России для спасения рубля в 2014 году потратил $76 млрд и 5,4 млрд евро

Нетто-продажа (продажа минус покупка) Банком России долларов в 2014 году составила 76,128 миллиарда, евро - 5,41 миллиарда, свидетельствуют данные по валютным интервенциям ЦБ.

Таким образом, Центробанк в прошлом году увеличил объем продаж долларов в 3,1 раза, евро - в 2,6 раза. По итогам 2013 года нетто-продажа долларов составляла 24,261 миллиарда, евро - 2,048 миллиарда, сообщает Прайм.

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Совокупная продажа регулятором долларов в 2014 году составила 78,923 миллиарда, евро - 5,647 миллиарда. При этом в мае и июне ЦБ осуществлял покупку валюты в интересах Минфина для зачисления в Резервный фонд, объем этих операций составил 2,794 миллиарда долларов и 237 миллионов евро.

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Пик продаж долларов пришелся на октябрь прошлого года - 27,208 миллиарда, наибольшее количество евро ЦБ продал в марте - 2,268 миллиарда. В декабре 2014 года Центробанк продал 11,902 миллиарда долларов.