Австрийская группа Raiffeisen думает об уходе из РФ и стран Восточной Европы

Международная финансовая группа Raiffeisen Bank International AG (RBI) в первой половине 2015 года может принять решение об уходе из России и стран Восточной Европы из-за высоких рисков и одновременно низкой рентабельности, заявил глава правления группы Карл Севельда, передает Bloomberg.

По информации агентства, для восстановления прибыльности RBI намерен закрепиться на 15 домашних рынках по всей Восточной Европе, одновременно избавившись от отстающих подразделений.

«Там, где мы не можем получать достаточную прибыль и улучшение не предвидится, будем сокращать свой бизнес и можем даже оставить тот или иной рынок, - сказал Севельда. - Мы еще не определились, но анализируем все рынки и все направления бизнеса, и решение будет принято в первой половине 2015 года».

Также сообщается, что возможные потери RBI в прошлом году из-за кризиса в Украине и России оцениваются свыше 500 млн евро или 591 млн долл.

В России дочерний банк группы является третьим по величине иностранным банком после UniCredit SpA и Societe Generale SA.

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Как сообщал УНИАН, в мае прошлого года группа RBI, представленная в Украине «Райффайзен Банком Аваль», заявила о намерениях активно развивать свою деятельность в Украине и привлекать дополнительные ресурсы для финансирования программ в различных отраслях экономики.

Ранее, в феврале «Райффайзен Банк Интернациональ» получил 12 предложений от потенциальных покупателей в отношении своего банковского бизнеса в Украине, который находился в процессе оценки, поскольку австрийский владелец был намерен фокусироваться на шести основных рынках.

Справка УНИАН. «Райффайзен Банк Аваль» (г. Киев) работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупнейших банков. С 2005 года банк принадлежит к международной финансовой группе «Райффайзен Банк Интернациональ», Австрия (96,41% акций банка).