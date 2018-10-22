Агентство S&P спрогнозировало курс гривни на три года вперед

К концу 2019 года курс составит 30,30 грн/долл., 2020 - 31,20 грн/долл., 2021 - 32,10 грн/долл.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings прогнозирует обменный курс гривни к доллару на конец текущего года на уровне 29,5 грн/долл.

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Как говорится в сообщении агентства, переданном УНИАН, к концу 2019 года обменный курс составит 30,30 грн/долл., к концу 2020 - 31,20 грн/долл., 2021 - 32,10 грн/долл.

По прогнозам S&P, уровень потребительской инфляции составит 10,3% в текущем году, 7,5% - в 2019, по 7% - в 2020 и 2021.

Агентство ожидает, что рост ВВП составит 3% в этом году, 2,5% - в 2019, по 3% - в 2020 и 2021.

Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Украины по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне «B-/B» со стабильным прогнозом.

Текущие котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины, по данным дилеров коммерческих банков, составляют 28,10/28,13 грн/долл.

Государственный бюджет Украины на 2018 год предполагает среднегодовой курс гривни около 29,3 грн/долл. и курс на конец года – около 30,1 грн/долл.

Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США был зафиксирован в феврале 2015 года и составил 30,01 грн/долл.