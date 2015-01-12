Европейские банки готовятся к возможному выходу Греции из еврозоны

Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на The Wall Street Journal.

Среди компаний, которые прибегают к таким шагам, источники издания назвали Citigroup Inc., Goldman Sachs Group Inc., а также британского брокера ICAP PLC.

Планы компаний, как уточняется, включают "детальные проверки по контрагентам, на которых выход Греции из еврозоны может оказать существенное влияние, изучение рисков по кредитам и тестирование того, как они будут предоставлять трансграничное финансирование для местных операций".

Читайте такжеВ Еврокомиссии исключают выход Греции из еврозоны

Некоторые фирмы также готовятся к "влиянию на платежные системы и проводят тесты валютно-трейдинговых платформ, чтобы понять, как они справятся с добавлением греческой валюты".

Накануне досрочных парламентских выборов в Греции 25 января, по данным опросов, лидирует оппозиционная партия "Сириза", которая намерена пересмотреть соглашения Греции с ЕС и МВФ.

Ранее в Германии говорили, что выход Греции из еврозоны неизбежен после выборов 25 января, следствием которых может стать отказ Греции от мер жесткой экономии.

О досрочных выборах в Греции было объявлено после того, как парламент не смог избрать президента в трех турах.