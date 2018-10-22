Гривня укрепилась на фоне новой программы с МВФ

Котировки гривни на межбанке к середине торгов установились на уровне 28,07/28,09 грн/долл.. Текущие котировки на 7 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

В понедельник, 22 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к середине торгов установились на уровне 28,07/28,09 грн/долл.

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, гривня отреагировала на позитивные новости относительно новой программы с Международным валютным фондом укреплением, и текущие котировки на 7 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,33/32,35 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,42/0,43 грн/рубль.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 составило 28,0833 грн/долл.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд согласовал с украинскими властями новую 14-месячную программу stand-by объемом 3,9 млрд долл., которая подлежит утверждению Советом директоров Фонда. Рассмотрение этого вопроса ожидается после одобрения украинским парламентом государственного бюджета на 2019 год в соответствии с рекомендациями МВФ и повышения тарифов на газ и отопление для домохозяйств.