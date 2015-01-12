Тимошенко заявила о подмене принятого бюджета-2015

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

Тимошенко отметила, что ее фракция не голосовала за бюджет, поскольку было «грубое, циничное нарушение процедуры» его принятия. Она подчеркнула, что фракция была «в шоке», когда проанализировала текст бюджета, который был проголосован Верховной Радой, и текст, который был обнародован. По ее словам, «напечатанный текст бюджета, напечатанный текст налоговых законов не соответствует тому, что было проголосовано в зале».

В частности, по ее словам, предполагалось, и «об этом было твердо договорились», что с 1 июля будут повышены социальные стандарты, в частности пенсионные, а также проиндексированы зарплаты. «Но это не отражено в бюджете», - заявила Тимошенко.

По ее словам, также не были переданы на местные уровни статьи по закупке лекарств, а все средства вновь сосредоточены в Министерстве здравоохранения.

Тимошенко, обращаясь к председателю ВР Владимиру Гройсману, отметила, что необходимо, чтобы ряд комитетов парламента сравнил стенограмму заседания ВР во время обсуждения и голосования за бюджет 2015 года и текст закона, который был опубликован.

Тимошенко подчеркнула, что должны ответить те, кто допустил «фальсификацию», и «должны быть представлены в прокуратуру все необходимые материалы».

«Я бы попросила дать поручение до пятницы провести такое расследование, рассмотреть это расследование на Бюджетном комитете и, безусловно, доложить в зале одним из первых вопросов», - подчеркнула Тимошенко.

Читайте такжеПорошенко подписал закон о бюджете Украины на 2015 год

В то же время, вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко заверяет, что в государственный бюджет на 2015 год не вносились изменения, кроме правок премьер-министра Украины Арсения Яценюка.

Кириленко отметил, что в тексте бюджета "отображаются только те поправки, которые премьер-министр Украины внес с голоса". "Кроме этих официально внесенных с голоса правок никаких изменений нет и быть не может", - подчеркнул вице-премьер.

Он напомнил, что закон о бюджете был обнародован в газете "Голос Украины", а в начале января с текстом и приложениями к бюджету можно было ознакомиться на сайте Министерства финансов.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря Верховная Рада 233 голосами приняла закон о государственном бюджете на 2015 год. Голосование состоялось в 04.24 утра.

Отмечалось, что бюджет "принят с учетом поправок".

Представляя проект закона, премьер-министр Яценюк заявлял, что госбюджет обязательно будет пересматриваться "не позднее 15 февраля следующего года".