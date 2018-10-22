Украина в ближайшие три года должна вернуть $5,5 миллиарда долгов

Это составляет примерно 4,5% ВВП страны.

Правительству Украины в 2019-2020 годах предстоит осуществить выплаты по внешним обязательствам на сумму около 5,5 млрд долл., что составляет примерно 4,5% ВВП страны.

Как говорится в сообщении международного рейтингового агентства S&P Global Ratings, переданном УНИАН, также в 2019 году Украине предстоят выплаты по валютным обязательствам на внутреннем рынке на общую сумму около 3 млрд долл., или 2,3% ВВП.

В S&P прогнозируют, что в 2019 году Украина получит около 3 млрд долл. в рамках новой программы с Международным валютным фондом, однако эти средства будут использоваться исключительно для пополнения валютных резервов Национального банка и не будут доступны для выплат по суверенному валютному долгу.

В то же время, отметили в S&P, новые соглашения с МВФ обеспечат доступ к дополнительному финансированию со стороны международных организаций-доноров, включая около 1 млрд евро макрофинансовой помощи от Евросоюза и 800 млн долл. гарантий от Всемирного банка.

Кроме того, по оценкам рейтингового агентства, потребности во внешнем финансировании будут покрыты за счет нового выпуска еврооблигаций и гривневых облигаций на внутреннем рынке, что в совокупности позволит правительству осуществить выплаты по внешним валютным обязательствам в 2019 году.

«В отсутствие финансирования со стороны МВФ и дополнительных средств от международных организаций-доноров, связанных с программой МВФ, мы по-прежнему отмечаем риск существенного ухудшения показателей внешнего финансирования Украины, принимая во внимание ее значительные потребности в рефинансировании долга», - подчеркивается в сообщении.

В S&P полагают, что в 2019 году правительство вряд ли сможет привлечь весь необходимый объем валютного финансирования на внутреннем рынке, а также отмечают риск для бюджета, связанный с выпущенными Украиной еврооблигациями объемом 3 млрд долл., приобретенными Россией в 2013 году.

Как сообщал УНИАН, по информации Министерства финансов, объем предстоящих выплат Украины по внешнему государственному долгу до конца 2018 года - в четвертом квартале - составляет 17,247 млрд грн, или 610 млн долл. по текущему курсу Национального банка Украины.

Международный валютный фонд согласовал с украинскими властями новую 14-месячную программу stand-by объемом 3,9 млрд долл., которая подлежит утверждению Советом директоров Фонда. Рассмотрение этого вопроса ожидается после одобрения украинским парламентом государственного бюджета на 2019 год в соответствии с рекомендациями МВФ и повышения тарифов на газ и отопление для домохозяйств.

Объем государственного и гарантированного государством долга Украины за январь-август 2018 года сократился на 1,9% в долларовом эквиваленте - до 74,85 млрд долл., на 1,2% в гривневом эквиваленте - до 2,117 трлн грн.