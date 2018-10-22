Дефицит бюджета-2019 должен быть стабильным – Гройсман

Премьер считает, что предвыборные кампании не должны повлиять на бюджетный процесс.

Заложенный правительством Украины дефицит государственного бюджета на 2019 год должен быть стабильным, то есть, не предусматривать лишних наращиваний, которые не подтверждены доходной частью проекта госбюджета.

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Об этом в эфире телеканала "Украина" заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает пресс-служба Кабмина.

"Можно записать 10 миллиардов гривень, под которые нет доходов – это чистый дефицит", - отметил он.

Гройсман также обратил внимание, что из-за двух ближайших предвыборных кампаний в Украине у политиков будет желание раздуть бюджет.

"Но выборы выборами, а интересы государства и людей должны быть впереди", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 14 сентября утвердил и направил на рассмотрение Верховной Рады проект государственного бюджета на 2019 год.

18 октября Верховная Рада приняла проект государственного бюджета на 2019 год в первом чтении.

Проект предусматривает доходы на уровне 1,008 миллиарда гривень, расходы – 1,094 млрд грн, предельный уровень дефицита в сумме 89,989 миллиарда гривень, или 2,3% ВВП, предельный объем госдолга – 2,449 миллиарда гривень.