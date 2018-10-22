Дефицит бюджета-2019 должен быть стабильным – Гройсман
Заложенный правительством Украины дефицит государственного бюджета на 2019 год должен быть стабильным, то есть, не предусматривать лишних наращиваний, которые не подтверждены доходной частью проекта госбюджета.
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Об этом в эфире телеканала "Украина" заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает пресс-служба Кабмина.
"Можно записать 10 миллиардов гривень, под которые нет доходов – это чистый дефицит", - отметил он.
Гройсман также обратил внимание, что из-за двух ближайших предвыборных кампаний в Украине у политиков будет желание раздуть бюджет.
"Но выборы выборами, а интересы государства и людей должны быть впереди", - сказал он.
Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 14 сентября утвердил и направил на рассмотрение Верховной Рады проект государственного бюджета на 2019 год.
18 октября Верховная Рада приняла проект государственного бюджета на 2019 год в первом чтении.
Проект предусматривает доходы на уровне 1,008 миллиарда гривень, расходы – 1,094 млрд грн, предельный уровень дефицита в сумме 89,989 миллиарда гривень, или 2,3% ВВП, предельный объем госдолга – 2,449 миллиарда гривень.