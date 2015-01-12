Украинское правительство в 2015 году решило одолжить почти 294 миллиарда гривень

Государственный бюджет на 2015 год предусматривает привлечение государственных заимствований в размере 293,836 млрд грн.

Согласно обнародованным приложениям к закону о госбюджете на 2015 год, внутренние заимствования предусмотрены в размере 112,866 млрд грн, внешние — 180,970 млрд грн, или 11,5 млрд долл. по курсу Национального банка Украины.

Также сообщается, что 279,678 млрд грн займов предусмотрено по общему фонду госбюджета, 14,157 млрд грн — по специальному.

Читайте такжеУкраина может получить новые кредиты при расширении экономических реформКак сообщал УНИАН, Государственные заимствования в общий фонд госбюджета за 2014 год составили 274,546 млрд грн, что на 15,021 млрд грн меньше планового показателя на этот период в размере 289,567 млрд грн.