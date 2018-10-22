Эксперт назвал дату получения Украиной денег от МВФ

При этом в окончательном проекте госбюджета-2019 важно сохранить базовые показатели, которые согласованы с МВФ.

Украина при базовом сценарии развития событий может рассчитывать на реальное получение транша по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом в конце января или в феврале 2019 года.

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Об этом во время пресс-конференции заявил исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

По его словам, под "базовым" имеется в виду сценарий, когда парламент утверждает проект Госбюджета на 2019 год ближе к концу декабря, как это происходит в последние годы.

"Если бюджет будет принят в декабре, то с десятого числа декабря собрать совет директоров Международного валютного фонда почти нереально, придется ждать второй половины января. Потому при базовом сценарии деньги мы получим в конце января или феврале", - сказал он.

При этом эксперт указал, что решение о новой программе сотрудничества Украины и МВФ, о которой было заявлено в конце прошлой недели, не является окончательным.

Поэтому важно не только утвердить проект бюджета и получить подпись президента под законом, но также сохранить базовые показатели, которые сейчас заложены в проект и согласованы с МВФ. Исходя из нынешних политических реалий, это может оказаться достаточно сложной задачей ввиду приближающихся выборов.

Как сообщал УНИАН, 19 октября было заявлено, что Международный валютный фонд согласовал с украинскими властями новую 14-месячную программу stand-by вместо действующей программы расширенного финансирования объемом 2,8 миллиарда SDR (эквивалент 3,9 миллиарда долларов США).

Согласно заявлению Фонда, соглашение подлежит утверждению Советом директоров МВФ, и рассмотрение этого вопроса ожидается после одобрения украинским парламентом государственного бюджета на 2019 год в соответствии с рекомендациями МВФ, и повышения тарифов на газ и отопление для домохозяйств.