«Самопомич» ждет от Яценюка наказания виновных в некачественной подготовке бюджета

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на Согласительном совете сказал председатель фракции “Самопомич” Олег Березюк.

Он отметил, что бюджет страны необходимо начинать разрабатывать в мае, подавая проект Бюджетной резолюции.

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“Мы ожидаем Бюджетной резолюции 2016 года уже в мае”, - сказал он.

Кроме того, Березюк высказал требование относительно того, чтобы на пятницу, 16 января, министр финансов и премьер-министр Украины “дали нам объяснения, кто из их подчиненных был наказан за некачественное выполнение и подготовку бюджета 2015 года к первому, второму, третьему и другим чтениям”.

Ранее УНИАН сообщал, что Тимошенко заявила о подмене принятого бюджета-2015.