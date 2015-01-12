«Самопомич» ждет от Яценюка наказания виновных в некачественной подготовке бюджета
“Самопомич” ожидает проекта Бюджетной резолюции на 2016 год в мае, а также объяснений премьер-министра и министра финансов относительно лиц, наказанных за некачественную подготовку госбюджета на 2015 год.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на Согласительном совете сказал председатель фракции “Самопомич” Олег Березюк.
Он отметил, что бюджет страны необходимо начинать разрабатывать в мае, подавая проект Бюджетной резолюции.
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“Мы ожидаем Бюджетной резолюции 2016 года уже в мае”, - сказал он.
Кроме того, Березюк высказал требование относительно того, чтобы на пятницу, 16 января, министр финансов и премьер-министр Украины “дали нам объяснения, кто из их подчиненных был наказан за некачественное выполнение и подготовку бюджета 2015 года к первому, второму, третьему и другим чтениям”.
Ранее УНИАН сообщал, что Тимошенко заявила о подмене принятого бюджета-2015.