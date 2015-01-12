Базовая инфляция в Украине в 2014 году достигла почти 23%

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя.

В годовом выражении, к декабрю 2013 года, базовая инфляция ускорилась до 22,8% по сравнению с 19,6% в предыдущем месяце.

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В январе-декабре 2014 года базовая инфляция составила 9,9%, в то время как за январь-декабрь 2013 года показатель составлял 0,2%.

Базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов административного, событийного и сезонного характера. Преимущественно речь идет о ценовой динамике, которая не учитывает изменения цен на продовольствие и энергоносители.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в декабре 2014 года, без учета оккупированного Крыма и Севастополя, по сравнению с ноябрем 2014 года ускорилась до 3%, в годовом выражении - до 24,9%. За январь-декабрь по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года цены выросли на 12,1%.

В 2013 году потребительские цены в Украине выросли на 0,5%.

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева на пресс-конференции по итогам 2014 года сообщила, что НБУ прогнозирует инфляцию в 2015 году на уровне 17-18% в результате повышения административно регулируемых тарифов в рамках урегулирования бюджетного дефицита и дисбалансов НАК «Нафтогаз Украины».

Госбюджет Украины на 2015 год основан на прогнозах падения ВВП страны на 4,3% при годовой инфляции 13%.