Глава Нацбанка на этой неделе может снова выступить в Верховной Раде
13:53, 12 января 2015Финансы
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Гройсман сказал, что приглашает Гонтареву в парламент.
Гонтарева встретится с депутатами / Фото УНИАН
Председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман не исключает возможности выступления председателя Национального банка Украины Валерии Гонтаревой на этой неделе в парламенте.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Гройсман сказал на брифинге.
Он подчеркнул: «Председатель НБУ Гонтарева готова присутствовать в парламенте для общения с народными депутатами. Она это засвидетельствовала. Я не вижу в этом ничего сложного».
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