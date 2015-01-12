Глава Нацбанка на этой неделе может снова выступить в Верховной Раде

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман не исключает возможности выступления председателя Национального банка Украины Валерии Гонтаревой на этой неделе в парламенте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Гройсман сказал на брифинге.

Он подчеркнул: «Председатель НБУ Гонтарева готова присутствовать в парламенте для общения с народными депутатами. Она это засвидетельствовала. Я не вижу в этом ничего сложного».

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