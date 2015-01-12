Бюджет-2015 предусматривает почти 366 млрд гривень налоговых поступлений

Об этом говорится в дополнениях к госбюджету на 2015 год, опубликованных на веб-портале Верховной Рады.

Доходы государственного бюджета по налоговым платежам за 11 месяцев 2014 года составили 301,9 млрд грн при общем показателе недобора налогов преимущественно из-за войны на востоке страны в объеме 26,7 млрд грн.

Как ожидается, в 2015 году объем уплаченного в бюджет налога на прибыль предприятий составит 33 млрд грн, налога на доходы физических лиц – 42,3 млрд грн. Общий объем рентных платежей составит 34,8 млрд грн, включая ренту за пользование ресурсами для добычи природного газа - 21,7 мрлд грн, добычи нефти – 6 млрд грн, добычи других полезных ископаемых – 2,55 млрд грн. Рента за транспортировку энергоресурсов запланирована в объеме 4,5 млрд грн.

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Более трети налоговых поступлений должен обеспечить налог на добавленную стоимость – 157,8 млрд грн, при объеме запланированного к возмещению НДС 56,1 млрд грн. Общий объем сборов акцизного налога – для товаров, произведенных в Украине и ввезенных на территорию Украины - запланирован на уровне 60 млрд грн. Объем экспортных и импортных пошлин составит 31,7 млрд грн.

Неналоговые доходы госбюджета составят порядка 100,5 млрд грн и будут сформированы в первую очередь за счет перечислений Национального банка (65,4 млрд грн), участия государства в управлении предприятий (4,6 млрд грн) и административных платежей (4,1 млрд грн).

Около 1,5 млрд грн должны составить конфискованные средства и средства от реализации имущества, полученного с использованием коррупционных схем.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк отмечал, что в 2015 году Кабинет министров рассчитывает увеличить доходы бюджета за счет легализации бизнеса и налоговой дисциплины крупных предприятий-налогоплательщиков. По словам главы правительства, Кабмин сделает все необходимое для того, чтобы большой бизнес не шел в тень и платил налоги. Причем справедливость налоговой системы Украины в новом году будет обеспечиваться путем повышения налоговой нагрузки на граждан и компании с высокими доходами, а также посредством борьбы с «налоговыми ямами» и теневыми зарплатами.

В конце декабря 2014 года Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом правительственный законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законы Украины относительно налоговой реформы с предложениями Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики.

Закон закрепляет ряд ключевых налоговых изменений, которые касаются налогообложения доходов граждан – зарплат, пассивных доходов, пенсий, налогообложения имущества, включая недвижимость и автотранспорт, реформирует систему групп «упрощенцев», а также вводит акциз на электроэнергию и налог с реализации подакцизных товаров.

Главными инновациями налоговой реформы в новом году станут уменьшение количества налогов до 9 с 22, снижение единого социального взноса до 16,4% с 41%, установление налога в 24 грн за квадратный метр недвижимости, превышающей 60 квадратных метров для квартир и 120 квадратных метров для домов, а также 20% налога на пассивные доходы, включающие дивиденды и депозиты. Кроме того, вдвое сокращается ставка единого налога для предпринимателей-«упрощенцев» и на два года вводится мораторий на проверки малого и среднего бизнеса.