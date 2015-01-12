Банк России значительно понизил официальный курс рубля

Американская валюта, по курсу ЦБ, стоит 62,73 рубля (+6,5 рубля), передает meduza.io.

Предыдущий раз ЦБ РФ устанавливал курсы иностранных валют в конце 2014 года, они действовали в течение новогодних каникул.

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На Московской бирже доллар и евро 12 января растут по отношению к рублю. По состоянию на 14:00, за евро дают 73,42 рубля, за доллар — 62,19 рубля.

Ранее УНИАН сообщал, что российский рубль продолжает падать рекордными темпами.