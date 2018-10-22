Во вторник в Украине подешевеет валюта

Официальный курс НБУ на 23 октября: 100 USD – 2808,0405 гривни; 100 EUR – 3227,5618 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 23 октября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2808,0405 (22 октября – 2818,2001)

100 EUR – 3227,5618 (22 октября – 3232,4755)

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 28,08/28,10 гривни/доллар.

Текущие котировки на 6 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,23/32,25 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,42/0,43 гривни/рубль.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 составило 28,0833 гривни/доллар.