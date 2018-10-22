Розничная торговля в Украине с начала года выросла на 5,5%

Больше всего оборот розничной торговли вырос Луганской (на 27,9%), Донецкой (на 13,7%), Полтавской (на 11,1%), Закарпатской (на 11,1%) и Киевской (на 10,1%) областях.

Оборот розничной торговли в Украине в январе-сентябре 2018 года вырос на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

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При этом Госстат пока не обнародовал абсолютные значения.

Больше всего оборот розничной торговли вырос в Луганской (на 27,9%), Донецкой (на 13,7%), Полтавской (на 11,1%), Закарпатской (на 11,1%) и Киевской (на 10,1%) областях.

По информации Госстата, оборот розничной торговли в сентябре 2018 года по сравнению с августом сократился на 5%, а по сравнению с сентябрем 2017 года вырос на 6,9%.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году оборот розничной торговли в Украине вырос на 8,8% по сравнению с 2016 годом (в сопоставимых ценах) – до 816,553 миллиарда гривень.