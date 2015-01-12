Кабмин до 15 февраля внесет в Раду изменения в Бюджетный и Налоговый кодексы

Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко подчеркивает, что до 15 февраля после консультаций с коалицией правительство внесет в Верховную Раду пакет изменений в налоговое и бюджетное законодательство.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Согласительного совета.

Кириленко напомнил, что в Украину прибыла техническая миссия МВФ. "Иногда у нас очень сложные разговоры с ними. Но результатом этих разговоров должны быть решения по пакету финансовой помощи", - сказал он.

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В связи с этим, отметил Кириленко, «мы будем готовы к 15 февраля, возможно, это произойдет раньше, внести пакет изменений в налоговое и бюджетное законодательство, которые будут вытекать из результатов этих консультаций».

«Безусловно, этот пакет законопроектов будет вноситься только после консультаций с фракциями коалиции», - сказал Кириленко.