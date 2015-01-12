Золотовалютные резервы Украины обновили 11-летний минимум - упали до $7,5 млрд

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Таким образом, золотовалютные резервы обновили практически 11-летний минимум после провала до 7,634 млрд долл. в феврале 2004 года.

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Согласно данным НБУ, с начала текущего года резервы сократились на 12,883 млрд долл., или на 63,1%.

Согласно сообщению регулятора, сокращение резервов в декабре прошлого года прежде всего было обусловлено необходимостью осуществления платежей НАК «Нафтогаз Украины» за импортированный газ. Так, был осуществлен платеж на сумму 1,65 млрд долл. в пользу «Газпрома» за газ, импортированный в ноябре-декабре 2013 года. Кроме того, на сокращение резервов в декабре повлияли интервенции регулятора по продаже иностранной валюты на сумму 831 млн долл., большая часть которых также была направлена на поддержку платежей "Нафтогаза". В декабре 2014 года были также проведены платежи правительства по погашению и обслуживанию государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте на 738 млн долл.

Объем поступлений валютных средств в пользу правительства Украины составил 767 млн долл. США в эквиваленте.

Согласно опубликованным данным, на 1 января резервы в иностранной валюте составили 6,618 млрд долл., резервная позиция в МВФ – 0,03 млн долл., специальные права заимствования – 3,74 млн долл., золото – 911,09 млн долл.

Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы НБУ на 1 декабря 2014 года, по предварительным данным НБУ, составили 9,966 млрд долл., что 10,45 млрд долл., или на 51,19%, меньше показателя на начало года. По итогам ноября резервы обновили 10-летний минимум после провала до 9,715 млрд долл. в декабре 2004 года.

Нацбанк объясняет снижение резервов перечислением платежей НАК «Нафтогаз Украины» за импортированный природный газ, погашением и обслуживанием валютного госдолга, включая Международный валютный фонд, а также проведением интервенций на межбанковском валютном рынке в поддержку гривни.

В 2013 году резервы НБУ снизились на 16,83%, или на 4,130 млрд долл., – до 20,416 млрд долл.