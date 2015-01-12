Инфляция в России достигла самого высокого уровня за 6 лет

Это является самым высоким показателем с 2008 года, когда потребительские цены выросли на 13,3%, сообщает Прайм.

Как говорится в материалах ведомства, в декабре 2014 года рост потребительских цен составил 2,6%.

Для сравнения, в декабре 2013 года инфляция составляла 0,5%, с начала 2013 года - 6,5%.

Читайте такжеРоссийский рубль продолжает падать рекордными темпами

По данным Росстата, за декабрь цены на товары поднялись на 2,8% (в том числе, на продовольственные на 3,3%, продовольственные товары без плодоовощной продукции - на 2,2%, непродовольственные - на 2,3%), на услуги - на 2,2%.

В декабре потребительские цены на товары и услуги более всего выросли в Хабаровском крае, Орловской и Калининградской областях, Республике Ингушетия и Чеченской Республике - на 4,0-5,0%.

В Москве рост потребительских цен за месяц составил 2,8% (с начала года - на 11,7%), в Санкт-Петербурге - 3,5% (с начала года - 13,3%).

Продовольственные товары без алкогольных напитков в декабре по сравнению с декабрем 2013 года подорожали на 15,7%. В январе-декабре прошлого года по сравнению с уровнем 2013 года этот показатель составил 9,7%.

В декабре в группе продовольственных товаров наиболее существенно выросли цены на плодоовощную продукцию. Так, цены на капусту свежую белокочанную увеличились на 31,7%, огурцы и помидоры свежие - на 28,1% и 20,8% соответственно, виноград - на 16,5%, бананы - на 15,5%, морковь - на 13,6%.

В декабре продолжали отмечаться высокие темпы прироста цен на крупу гречневую-ядрицу. Однако по сравнению с ноябрем они снизились в 2,4 раза. В результате удорожание крупы гречневой за декабрь составило 22,4% против 54,4% в ноябре.

Среди остальных продуктов питания увеличились цены на рис на 8,4%, рыбу мороженую (кроме сельди) - на 5,3%, муку пшеничную - на 5,1%, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, горох и фасоль, маргарин, сыры сычужные твердые и мягкие, сельди, соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы - на 4,0-4,7%.

Читайте такжеFitch понизило валютный рейтинг России еще на одну ступень

Среди непродовольственных товаров наибольшее увеличение цен отмечалось на электро- и телерадиотовары. Так, телевизоры стали дороже на 16,0%, микроволновые печи, плиты бытовые, стиральные и швейные машины, миксеры, пылесосы, холодильники, электрические утюги - на 12,1-15,0%.

Среди остальных непродовольственных товаров цены на персональные компьютеры выросли на 8,9%, ковры и ковровые изделия, свежесрезанные цветы, часы наручные, средства связи, фотоаппараты, инструменты и оборудование, легковые автомобили, отдельные виды медикаментов и медицинских изделий, а также строительных материалов - на 3,0-5,3%.

В сфере услуг в декабре значительно выросли цены на услуги зарубежного туризма. Так, автобусные экскурсии по городам Европы, экскурсионные поездки в Финляндию и Германию, поездки в Китай, туры на отдых в Испании подорожали на 17,8-22,4%.

На 14,0% увеличились тарифы на проезд в поездах дальнего следования, на 5,9% - на полет в салоне экономического класса самолета.