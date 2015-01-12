У Фирташа заявили, что урегулировали спор с «Газпромбанком» о погашение кредита в $842,5 млн

Компания Ostchem, подконтрольная украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу, после того, как в декабре 2014 года российский «Газпромбанк» потребовал срочного погашения кредита на сумму 842,5 млн долл., заявляет об урегулировании всех спорных вопросов с кредитором.

«Все спорные вопросы урегулированы, конструктивный диалог двух партнеров - заемщика и банка - завершен. «Газпромбанк» с пониманием отнесся к возникшей непростой ситуации, которая связана с событиями в Украине. Достигнуты взаимоприемлемые решения, детали которых раскрываться не будут», - цитирует пресс-служба Ostchem первого заместителя генерального директора компании Олега Кикта.

В компании подчеркивают, что в результате договоренностей состав акционеров всех предприятий, входящих в Оstchem, не изменился.

Ранее «Газпромбанк» заявлял, что в случае непогашения кредита и начисленных по нему процентов до 30 декабря 2014 г., банк обратит взыскание на предоставленный залог в 5,679 млрд куб. м газа в подземных газовых хранилищах в Украине.

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Как сообщал УНИАН, осенью 2013 года российский газовый монополист «Газпром» продал холдинговой группе Ostchem 5 млрд куб. м газа по цене 260 долл. за 1 тыс. куб. м для закачки в подземные хранилища газа Украины.

Холдинг Ostchem входит в группу компаний Group DF Дмитрия Фирташа. Структуры Фирташа контролируют более 70% украинских облгазов, а также более половины отечественных химических предприятий. Сейчас Фирташ находится под домашним арестом в Вене.