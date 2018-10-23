Скандинавские банки отказались принимать платежи российского олигарха, приближенного к Путину (видео)
11:45, 23 октября 2018Финансы
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На такой шаг скандинавские банки пошли из-за режима санкций против российских олигархов.
Иллюстрация REUTERS
Четыре скандинавские банки отказались переводить и принимать платежи Бориса Ротенберга - российского олигарха, близкого к Владимиру Путину.
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Об этом сообщает ТСН.ua.
"Теперь Ротенберг будет судиться с банками - три банка уже получили иски от олигарха. Миллиардер хочет, чтобы финучреждения выплатили ему компенсацию в 70 тысяч евро за отказ в обслуживании", - говорится в сообщении.
На такой шаг, по данным СМИ, скандинавские банки пошли из-за режима санкций, поскольку Борис Ротенберг вместе с братом Аркадием находятся в санкционном списке еще с 2014-го - после незаконной аннексии Крыма Россией.
Четыре скандинавских банка отказались принимать платежи российского олигарха, приближенного к Путину
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