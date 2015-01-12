Россиянам могут поднять налоги в случае "глубокого кризиса"

Правительство РФ не собирается повышать налоговую нагрузку в 2015 году, но в случае "глубокого кризиса" возможны и "стратегические решения", рассказал в интервью "Ведомостям" замминистра финансов Сергей Шаталов.

В кризис есть два варианта: либо сокращать расходы, либо повышать налоги — и пока выбран первый путь, утверждает Шаталов: "Это болезненно, но лучше, чем играть налогами".

Уже принято решение о сокращении расходов всех министерств на 10% в этом году. Что имеется в виду под глубоким кризисом и при каких выпадающих доходах власти все же решатся отойти от обещания, чиновники пока не уточняют.

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Никто заранее таких индикаторов не устанавливает, объясняет Шаталов: состояние больного оценивается не только по температуре, надо смотреть на совокупность симптомов. В кризис у правительства мало пространства для маневра: пока сокращаются несоциальные расходы, если встанет выбор, сокращать ли социальные или повышать налоги, придется заговорить о втором, поясняет один из чиновников.

Правительство обсуждало варианты повышения косвенных налогов весь прошлый год: либо введение налога с продаж, либо повышение ставки НДС на 2 процентных пункта до 20% с 2015 года. Но бизнесу удалось отговорить правительство увеличивать нагрузку.

В конце прошлого года в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин пообещал налоговый мораторий: зафиксировать действующие условия на ближайшие четыре года и "к этому вопросу больше не возвращаться".

Но чиновники все более пессимистично оценивают перспективы экономики. Накануне послания Мин­экономразвития объявило, что вместо роста ВВП в 2015 году на 1,2% ждет спада на 0,8%. А в конце декабря министр экономического развития Алексей Улюкаев и министр финансов Антон Силуанов признали, что в 2015 году ожидают более сильного снижения ВВП и больших выпадающих доходов бюджета.