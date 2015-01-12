МВФ по итогам работы миссии может выделить Украине $5 млрд - СМИ

Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на источники в Кабинете министров.

"Миссия приехала не с пустыми руками… Деньги выделят", - утверждают собеседники агентства. Источники также не исключают, что сумма транша от Фонда может быть увеличена. Кроме того, по словам собеседников издания, Украина сможет избежать дефолта по внешним долговым обязательствам.

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"Достигнута предварительная договоренность о реструктуризации долга с основным кредитором нашей страны – одним из американских фондов. Если мы будем действительно проводить реформы, то дефолта не будет", - говорят источники в Кабинете министров.

При этом источники добавляют, что Украина сможет погасить облигационный займ РФ в размере 3 млрд долл., в случае если Москва потребует досрочного погашения за счет резервов. Напомним, миссия МВФ будет работать в Украине с 12 по 29 января.

Ранее УНИАН сообщал, что средства МВФ идут не на выплату пенсий, а на погашение предыдущих долгов.