Французкая AXA продала страховой бизнес в Украине канадской Fairfax

В пресс-службе отметили, что компании «АХА Страхование» и «АХА Страхование Жизни» продолжат работать и нести все обязательства без каких-либо изменений в своей работе.

Группа компании AXA, которая представлена в Украине компаниями «AXA Страхование» и «AXA Страхование жизни», продала украинские компании канадскому финансовому холдингу Fairfax Financial Holding Limited. Об этом сообщила пресс-служба компании на странице в Facebook.

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«Группа АХА заключила соглашение с Fairfax Financial Holding Limited (Канада) о продаже своих компаний в Украине. Согласно условиям соглашения, Fairfax приобретет 100% «АХА Страхование» и «АХА Страхование Жизни», - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что компании «АХА Страхование» и «АХА Страхование Жизни» продолжат работать и нести все обязательства без каких-либо изменений в своей работе.

«Это время для шага вперед, который откроет новые возможности для компании и каждого из клиентов. С новым владельцем мы не только удержим свои лидерские позиции, но и продолжим развивать весь украинский рынок страхования!», - отметили в пресс-службе.

Сообщается, что новый владелец имеет штаб-квартиру в Торонто (Канада) и занимается страхованием и управлением инвестициями с 1985 года.

«Компания зарегистрирована на фондовой бирже Торонто (FFH: CN), а ее рыночная капитализация – 15,1 млрд долл. Холдинг работает в 40 странах мира», – говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Страховая компания "АХА Страхование", которая является ведущей страховой компанией Украины, принадлежала АХА Group (Франция) и представлена на украинском страховом рынке с 2007 года. "АХА Страхование Жизнь" начала работать на украинском рынке в июле 2013 года.