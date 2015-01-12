Гривня на межбанке снизилась до 16,38 за доллар
В понедельник, 12 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов понизились до 16,13/16,38 грн/долл. против 16,10/16,30 грн/долл. на открытии торгов.
Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка, отметив, что рынок пока не активизировался после новогодних праздников
По словам собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро закрылись на уровне 19,07/19,36 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2560/0,2600 грн/рубль.
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По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни по состоянию на 17:00 составил 15,9571 грн/долл., к этому часу было заключено 161 соглашение, объем торгов составил 100,62 млн долл.
Напомним, в пятницу, 9 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов повысились до 16,05/16,25 грн/долл.