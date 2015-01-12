Гривня на межбанке снизилась до 16,38 за доллар

Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка, отметив, что рынок пока не активизировался после новогодних праздников

По словам собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро закрылись на уровне 19,07/19,36 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2560/0,2600 грн/рубль.

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По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни по состоянию на 17:00 составил 15,9571 грн/долл., к этому часу было заключено 161 соглашение, объем торгов составил 100,62 млн долл.

Напомним, в пятницу, 9 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов повысились до 16,05/16,25 грн/долл.