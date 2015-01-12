Обслуживание госдолга Украины в 2015 году обойдется в 1,5 раза дороже, чем в предыдущем

Об этом говорится в законе Украины о государственном бюджете на 2015 год, опубликованном на веб-портале Верховной Рады Украины.

Согласно опубликованным приложениям к закону, на общегосударственные расходы министерства финансов Украины запланировано 149,468 млрд грн, в том числе расходы на обслуживание госдолга занимают наибольшую долю в 49,95%.

Субвенция из госбюджета местным бюджетам на выплату помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства, детям-инвалидам запланирована на уровне 42,318 млрд грн или на 356,757 млн грн меньше, чем в 2014 году.

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Субвенция на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату электроэнергии, природного газа, услуг тепло-, водоснабжения и водоотвода, квартплаты – 11,941 млрд грн, что на 3,078 млрд грн меньше уровня 2014 года.

Как сообщал УНИАН, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за январь-ноябрь 2014 года снизилась на 3,115 млрд долл., или на 5,16%, - до 69,335 млрд долл. (1,038 трлн грн в гривневом эквиваленте).

Госбюджет Украины на 2015 год предполагает предельный объем дефицита на уровне 63,670 млрд грн, или 3,7% ВВП, ожидаемый годовой показатель госдолга - 1,176 трлн грн, или 68% ВВП.

Министр финансов Наталия Яресько, представляя проект госбюджета на 2015 год в парламенте, заявила, что произошедшая девальвация увеличила затраты правительства на обслуживание госдолга вдвое.