НАБУ расследует многомиллионные хищения из госбанка, организованные нардепом

В САП говорят, что средства были украдены путем злоупотребления служебным положением, подделкой документов и их использованием при пособничестве должностных лиц банковского учреждения.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины расследуют завладение средствами в особо крупных размерах народным депутатом, имя которого не разглашается.

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Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура в Facebook.

Отмечается, что детективы НАБУ осуществляют досудебное расследование уголовного производства, предметом которого является организованное народным депутатом Украины и приведенное к исполнению его близкими родственниками и бизнес-партнерами завладение 20 млн долларов государственного банка.

В САП говорят, что средства были украдены путем злоупотребления служебным положением, подделкой документов и их использованием при пособничестве должностных лиц банковского учреждения.

Указанные средства были необходимы для обеспечения покупки корпоративных прав одного из предприятий на побережье Черного моря. "Но поскольку размера обеспечения для выдачи кредита было не достаточно, по предварительному сговору с работниками банка, вовлеченными в преступления, соучастниками составлен договор о поставке товара, по которому право требования денежных средств на сумму свыше 100 млн грн было передано в качестве обеспечения кредита", - рассказывают в САП.

После принятия в конце рабочего дня решений кредитного комитета и правления банка о выдаче кредита, фактически ночью соответствующий договор был безотлагательно подписан. На выполнение запланированного, полученные кредитные средства были перечислены на счета в иностранных банках и использованы для приобретения корпоративных прав одного из предприятий на морском побережье.

"Указанные корпоративные права в дальнейшем распределены между сыном, дочерью народного депутата и его бывшим бизнес-партнером", - отмечают в САП.

Также в ведомстве говорят, что кроме потери средств вследствие безосновательной выдачи кредита, банковское учреждение также понесло убытки на сумму сформированного резерва - более 130 млн гривен.

Сейчас 10 человек задержаны, им сообщено о подозрении и готовятся ходатайства о мере пресечения. Представление о предоставлении разрешения на привлечение народного депутата к уголовной ответственности в ближайшее время будет направлено генеральному прокурору Украины.