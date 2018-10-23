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Доллар и евро в Украине дорожают

20:11, 23 октября 2018
Финансы
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Котировки гривни на межбанке установились на уровне 28,15/28,17 грн/долл. / фото УНИАН

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 24 октября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2814.9402 (23 октября – 2808.0405)

100 EUR – 3230.9884 (23 октября – 3227.5618)

Во вторник, 23 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 28,15/28,17 грн/долл.

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, текущие котировки на 7 копеек ниже уровня закрытия вчерашних торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,27/32,29 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,42/0,43 грн/рубль.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 составило 28,1487 грн/долл.

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Теги: #курс гривни#курс евро#курс доллара