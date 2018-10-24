Розничная торговля набирает обороты: области-лидеры роста

Больше всего розничный товарооборот вырос в Луганской (на 27,9%), Донецкой (на 13,7%), Полтавской (на 11,1%), Закарпатской (на 11,1%) и Киевской (на 10,1%) областях.

Оборот розничной торговли в Украине в январе-сентябре 2018 года вырос на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (в сопоставимых ценах) – до 659,661 млрд грн, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

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Накануне Госстат обнародовал только процентное соотношение.

Согласно сообщению, больше всего оборот розничной торговли вырос в таких областях: в Луганской - на 27,9%, до 5,793 млрд грн; Донецкой - на 13,7%, до 20,23 млрд грн; Полтавской - на 11,1%, до 21,82 млрд грн; Закарпатской - на 11,1%, до 15,73 млрд грн и Киевской - на 10,1%, до 47,75 млрд грн.

По информации Госстата, оборот розничной торговли в сентябре 2018 года по сравнению с августом сократился на 0,5%, а по сравнению с сентябрем 2017 года вырос на 6,9%.

Объем розничного товарооборота предприятий, которые осуществляют деятельность по розничной торговле, в январе-сентябре 2018 года составил 473,751 млрд грн, что на 5,2% больше показателя за январь-сентябрь 2017 года.

Как сообщал УНИАН, оборот розничной торговли в 2017 году вырос на 8,8% по сравнению с 2016 годом (в сопоставимых ценах) – до 816,553 млрд грн.