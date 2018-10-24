Запрет на ночную продажу алкоголя в Киеве вступил в силу

Продавать алкогольные и слабоалкогольные напитки запрещено в киосках и магазинах с 11 вечера до 10 утра.

В Киеве вступило в силу решение Киевсовета об ограничении продажи алкоголя в ночное время.

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Продавать алкогольные и слабоалкогольные напитки запрещено в киосках и магазинах с 11 вечера до 10 утра, говорится в сюжете ТСН.

Выпить в столице в ночное время можно будет только в кафе, барах или ресторанах. Тех, кто будет нарушать это решение, будут штрафовать.

Как сообщал УНИАН, 27 сентября Киевсовет вновь запретил продажу алкогольных напитков в магазинах и МАФах в ночное время, а именно с 23.00 до 10.00.

Этот запрет не распространяется на рестораны, кафе, бары, заведения общественного питания.

Киевсовет также решил рекомендовать Нацполиции активизировать работу по контролю за соблюдением требований соответствующего законодательства.

В свою очередь контролирующим органам рекомендовано принять меры в отношении предпринимателей, которые не будут выполнять решения, в том числе путем обращения в соответствующий орган лицензирования с рекомендацией о лишении субъекта хозяйствования лицензии на право осуществления розничной торговли алкогольными напитками.

При обсуждении часть депутатского корпуса предлагала разрешить продажу алкоголя с 8.00 утра, а не с 10.00, объясняя это тем, что многие люди утром по дороге на работу осуществляют закупки продуктов питания и одновременно запасы алкогольных напитков. Так же люди привыкли скупаться в выходные по дороге на дачу или в места отдыха. При этом они не являются нарушителями порядка в городе, но их ограничивают.

Но большинство поддержало позицию доработать отдельно такую правку и внести ее в решение позже, на другом заседании Киевсовета.

В апреле 2017 года Хозяйственный суд Киева обязал горсовет отменить решение о запрете продажи алкогольных напитков с 23.00 до 10.00.