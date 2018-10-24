Оклады горных спасателей повысили на 25%

Соответствующее постановление принято на заседании правительства.

Кабинет министров Украины в рамках повышения социальной защиты работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям принял решение о повышении на 25% оплаты труда лиц рядового и начальствующего состава органов и подразделений гражданской защиты, которые проходят службу в горных районах.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление «О внесении изменений в пункт 1 постановления Кабинета министров Украины от 11 августа 1995 г. № 648» принято на заседании правительства.

«Проект постановления разработан в связи с необходимостью урегулирования вопроса оплаты труда лиц рядового и начальствующего состава органов и подразделений гражданской защиты, которые проходят службу в горных районах. Проектом постановления предлагается повысить должностные оклады указанных лиц на 25%», - сказал первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой, представляя документ.

Он подчеркнул, что принятие постановления позволит повысить уровень социальной защиты указанных лиц.