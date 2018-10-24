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Премьер надеется, что Рада до декабря примет бюджет-2019

13:57, 24 октября 2018
Финансы
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Владимир Гройсман / REUTERS

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман надеется, что Верховная Рада до 1 декабря утвердит проект государственного бюджета на 2019 год во втором чтении.

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Об этом он заявил на заседании правительства в среду.

"Проект бюджета мы подали в украинский парламент, он был одобрен в первом чтении. Сейчас он дорабатывается во втором чтении вместе с парламентом. У меня есть надежда, и нужно так сделать, чтобы до 1 декабря Украина получила сбалансированный, абсолютно реалистичный государственный бюджет", - отметил премьер.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 14 сентября утвердил и направил на рассмотрение Верховной Рады проект государственного бюджета на 2019 год. Кабмин предусматривает в 2019 году рост доходов сводного бюджета на 130 миллиардов гривень - до 1,292 триллиона гривень.

18 октября Верховная Рада утвердила проект государственного бюджета на 2019 год в первом чтении.

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Новость в сюжете: Госбюджет-2019
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