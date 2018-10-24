Потребительские настроения украинцев улучшились

Аналитики объясняют это краткосрочной реакцией населения на укрепление гривни.

В сентябре 2018 года индекс потребительских настроений составил 62,6, что на 2,3 п. больше, чем в августе 2018 года.

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Об этом свидетельствуют данные ежемесячного исследования потребительских настроений в Украине GfK Ukraine.

"В августе и сентябре индекс девальвационных ожиданий вместе с индексом инфляционных ожиданий резко возросли. По нашему мнению, рост этих индексов является скорее эмоциональной краткосрочной реакцией на новости о курсе гривни", - отмечают аналитики.

Индекс текущего положения несколько увеличился и составил 60,5. Индекс текущего личного материального положения составил 49,4, что на 0,4 п. ниже уровня этого индекса в августе. Индекс целесообразности крупных покупок увеличился на 2,1 п. - до 71,5.

Индекс экономических ожиданий в сентябре вырос на 3,2 п. - до 64. Индекс ожидаемых изменений личного материального положения уменьшился в сравнении с прошлым месяцем на 2,2 п. и составил 57,9.

Индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года увеличился на 10 п. и составил 62,6.

Индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайших 5 лет также вырос и составил 71,5, что на 1.9 п. больше показателя августа.

Ожидания украинцев по безработице почти не изменились - показатель индекса ожидаемой динамики безработицы составил 133,9.

Индекс инфляционных ожиданий несколько вырос - 190,4, что на 0,4 п. выше августа.

Ожидания украинский относительно курса гривни в течение ближайших трех месяцев почти не изменились: индекс девальвационных ожиданий снизился на 0,6 п. до значения 170,3.