Борьба с контрабандой увеличила поступления от таможни на треть – Гройсман

Дополнительные поступления составляют около 400 миллионов гривень.

Борьба с контрабандой привела к увеличению ежедневных поступлений в государственный бюджет от таможни на 31,3% - до 1,78 миллиарда гривень.

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Об этом на заседании правительства в среду заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"До того, как мы начали борьбу с контрабандой, мы получали 1,338 миллиарда гривень в день в государственный бюджет, а сейчас в день показатель вырос до 1,757 миллиарда гривень. Вот вам разница, немногим более 400 миллионов гривень ежедневно поступает от тех усиленных мероприятий по борьбе с контрабандой", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 20 июня Кабмин утвердил план по борьбе с контрабандой, который предусматривает координацию действий всех правоохранительных органов и Государственной фискальной службы. В частности, правительство предоставило право сотрудникам Национальной полиции круглосуточно находиться на таможенных пунктах для выявления нарушений.

Гройсман назвал наиболее популярные схемы контрабанды, на борьбе с которыми будут сконцентрированы усилия правоохранителей и правительства: оформление грузовых автомобилей как пустых, хотя на самом деле они заполнены дорогостоящим товаром; пересечение границы большой группой лиц (так называемые "пиджаки"), которая по частям переносит партию товара в качестве ручной клади; подмена документов на товар, делающая его дешевле реальной стоимости; использование так называемого "шестого" метода расчета таможенной стоимости, который является наименее определенным и позволяет скрывать "серый" импорт; использование офшорных компаний, когда через симуляцию нарушений и дальнейшее решение суда якобы возвращают товар, хотя на самом деле импортируют его; ввоз низкокачественного топлива под видом "Евро-4". Кроме того, глава правительства сообщил о вопиющем случае "черного" импорта нефтепродуктов, когда полный танкер заходит в нейтральные воды, с украинского берега к нему подплывают небольшие суда и разгружают его, после чего танкер оказывается практически пустым и проходит таможенное оформление.

По оценке правительства, эффективная борьба с контрабандой позволит привлечь в бюджет около 100 миллиардов гривень.