Китайские банки не хотят обслуживать россиян из-за санкционных рисков

Банкам в Китае проще отказаться от работы с российскими компаниями, чем рисковать попасть под действие санкций.

Санкции реально осложняют работу россиян не только с Западом, но и на рынках, традиционно считающихся свободными от этих рисков, в частности в Китае.

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Об этом сообщает Коммерсант.

"В конце сентября Москва прямо поставила перед Пекином вопрос о трудностях при обслуживании российских клиентов в китайских банках. Участники рынка и эксперты подтверждают серьезность проблемы. Особенно остро она стоит перед лицами из SDN-списка США, однако есть ограничения и у тех, кого формально санкции пока не коснулись", - говорится в сообщении.

Отмечается, что китайская сторона не спешит принимать меры, ставя под вопрос эффективность пресловутого "поворота на Восток" и перспективы этого рынка как альтернативного при ужесточении санкций.

Московский представитель одного из крупнейших китайских госбанков полагает, что усугубление трудностей произошло в связи с "накоплением информации о санкциях". По его словам, каждый квартал российские дочерние структуры крупных китайских банков (ICBC, Bank of China, China Construction Bank и т. п.) отправляют в головной офис в Пекине доклад об обновлениях в области санкционного режима. Документ изучается и рассылается по остальным дочерним отделениям как руководство к действию.

"С американскими и европейскими контрагентами китайские банки из первой четверки совершают до 90% своих зарубежных операций, тогда как на РФ приходится лишь несколько процентов", - подчеркивает издание.

В таких условиях, говорит сотрудник китайского банка, работающего в Москве, для многих небольших региональных банков КНР, с которыми часто ведут дела российские контрагенты, легче отказаться от работы.