Обвал российского рубля продолжается из-за падения цен на нефть

09:26, 13 января 2015
Финансы
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Стоимость евро на открытии торгов на Московской бирже во вторник поднималась до 76,24 руб. На закрытии предыдущих торгов единая европейская валюта стоила на бирже 74,68 руб.

Рубль сегодня утром снова упал / cbr.ru

Биржевой курс доллара поднимался до 64,98 руб. На закрытии биржи в понедельник американская валюта торговалась на уровне 63,17 руб., сообщает РБК.

Очередное подорожание валют произошло на фоне продолжившегося падения цен на нефть.

Официальный курс евро, объявленный ЦБ с 13 января, составил 74,3551 руб. Это на 5,987 руб. выше предыдущего показателя. Официальный курс доллара по сравнению с предыдущим показателем с 13 января вырос на 6,5 рубля – до 62,7363 руб.

Читайте такжеЦены на нефть упали уже до $46,5Накануне Sberbank CIB представил прогноз своего главного стратега Кингсмилла Бонда, в котором тот посчитал стоимость американской валюты в случае дальнейшего снижения объема золотовалютных резервов и паники на валютном рынке. Если резервы продолжат снижаться, то обменный курс доллара может достигнуть 78,8 руб., даже если цены на нефть стабилизируются, считает аналитик.

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