Обвал российского рубля продолжается из-за падения цен на нефть

Биржевой курс доллара поднимался до 64,98 руб. На закрытии биржи в понедельник американская валюта торговалась на уровне 63,17 руб., сообщает РБК.

Очередное подорожание валют произошло на фоне продолжившегося падения цен на нефть.

Официальный курс евро, объявленный ЦБ с 13 января, составил 74,3551 руб. Это на 5,987 руб. выше предыдущего показателя. Официальный курс доллара по сравнению с предыдущим показателем с 13 января вырос на 6,5 рубля – до 62,7363 руб.

Читайте такжеЦены на нефть упали уже до $46,5Накануне Sberbank CIB представил прогноз своего главного стратега Кингсмилла Бонда, в котором тот посчитал стоимость американской валюты в случае дальнейшего снижения объема золотовалютных резервов и паники на валютном рынке. Если резервы продолжат снижаться, то обменный курс доллара может достигнуть 78,8 руб., даже если цены на нефть стабилизируются, считает аналитик.