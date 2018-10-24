НБУ в октябре рефинансировал "Укргазбанк" на 3 миллиарда

Кредит стал крупнейшим с начала текущего года.

Национальный банк Украины в октябре выдал 3 миллиарда гривень рефинансирования на срок свыше 30 календарных дней государственному "Укргазбанку".

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Как сообщается на сайте НБУ, кредит выдан посредством проведения тендера под залог пула активов.

Кредит "Укргазбанка" стал крупнейшим с начала текущего года, после полученных ранее кредитов НБУ на срок свыше 30 календарных дней "Укрэксимбанком" (2,9 миллиарда гривень), "ПриватБанком" (2,3 миллиарда гривень), "Альфа-Банком" (835 миллионов гривень) и банком "Пивденный" (480 миллионов гривень).

Как сообщал УНИАН, объем задолженности украинских банков перед Национальным банком Украины по выданным кредитам рефинансирования на 1 октября 2018 года составил 61,938 миллиарда гривень, что на 2,7% выше показателя на 1 сентября.