Завтра в Украине подорожает доллар, но подешевеет евро

Официальный курс НБУ на 25 октября: 100 USD – 2821,3097 гривни; 100 EUR – 3213,1896 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 25 октября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2821,3097 (24 октября – 2814,9402)

100 EUR – 3213,1896 (24 октября – 3230,9884)

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 28,25/28,29 гривни/доллар.

Текущие котировки на 12 копеек ниже уровня закрытия вчерашних торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,19/32,23 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,42/0,43 гривни/рубль.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12:00 составило 28,2094 гривни/доллар.