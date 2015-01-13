Всемирный банк ухудшил прогноз падения экономики Украины в 2015 году до 2,3% с 1%, озвученного в октябре прошлого года, при дефиците платежного баланса на уровне 2,7% ВВП, говорится в исследовании Банка «Глобальные экономические перспективы» (Global economic prospects), текстом которого располагает УНИАН.

Согласно исследованию, падение экономики Украины в 2014 году составило 8,2%, что соответствует сделанным в октябре оценкам.

В Банке подчеркивают, что экономическая ситуация в Украине, во многом обусловленная геополитическим напряжением и российской военной агрессией, продолжит негативное давление на экономическое развитие всего региона восточной Европы и центральной Азии.

«Напряженность между Россией и Украиной и применение экономических санкций в совокупности со стагнацией еврозоны и инфляционными ожиданиями останутся ключевыми рисками для региона. Долгосрочный рост в Украине возможен только при условии структурных изменений, включая развитие деловой среды и укрепление уязвимых банковских систем при поддержке Всемирного банка и Международного валютного фонда», - говорится в исследовании.

Читайте такжеВсемирный банк вновь ухудшил прогноз по ВВП РоссииПри этом, по подсчетам экспертов ВБ, совокупный экономический рост стран СНГ из-за падения экономики Украины по итогам 2015 года затормозится до 1,5%, рост стран Восточной Европы составит порядка 2,6% при общем прогнозе роста мировой экономики в 3%.

В то же время, в Банке отмечают, что для Украины 2015 год может оказаться последним годом экономического спада, и уже в 2016 году украинская экономика начнет демонстрировать рост. В частности, по прогнозу Всемирного банка рост экономики Украины в 2016 году составит порядка 3,5% (дефицит платежного баланса составит 2,9% ВВП), а в 2017 – 3,8% (при дефиците платежного баланса 2,7% ВВП), что повторяет оценки Банка, выданные Украине в октябре прошлого года.

«Экономика Украины плохо поддается прогнозированию, однако базовый сценарий развития страны предполагает, что существующая напряженность будет преодолена, и страна начнет восстановление в 2016 и 2017 годах», - говорится в исследовании.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2014 года Верховная Рада Украины утвердила разработанный правительством бюджет Украины на 2015 год. Его расчет базировался на прогнозе падения экономики в 4,3% при инфляции 13%.