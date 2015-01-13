Яресько обещает, что децентрализация даст местным бюджетам 45 млрд гривень

Об этом сообщила министр финансов Украины Наталия Яресько на своей странице в социальной сети Facebook.

Министр напомнила, что в 2015 году правительство делает первые шаги на пути к децентрализации власти. Изменения в Бюджетный кодекс закладывают новую систему межбюджетных отношений, в рамках которой правительство дает больший ресурс местным бюджетам, но в то же время увеличивает их ответственность по расходам.

В частности, правительство передает местным бюджетам 10% налога на прибыль предприятий, 100% государственной пошлины, 100% платы за предоставление административных услуг, 80% экологического налога, акцизный налог, 25% платы за недра, налог на имущество, единый налог, налог на прибыль коммунальных предприятий, местные сборы, другие налоги.

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По словам Яресько, на замену системы балансировки доходов и расходов вводится принципиально новая система выравнивания налогоспособности территории. Кроме того, местные органы госвласти теперь не должны будут ждать принятия госбюджета, чтобы сформировать собственные.

Министр подчеркнула, что правительство убеждено в высокой скорости и эффективности предстоящего процесса децентрализации для местных общин и для людей.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины во втором чтении и в целом приняла Закон Украины «О внесении изменений в Бюджетный кодекс», предусматривающий бюджетную децентрализацию (№1557). Закон необходим для принятия государственного бюджета на 2015 год.