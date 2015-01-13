Яресько обещает, что децентрализация даст местным бюджетам 45 млрд гривень
Бюджетная децентрализация даст местным бюджетам 45 млрд гривен дополнительных ресурсов, которые местные власти смогут направлять на решение насущных проблем подконтрольных населенных пунктов.
Об этом сообщила министр финансов Украины Наталия Яресько на своей странице в социальной сети Facebook.
Министр напомнила, что в 2015 году правительство делает первые шаги на пути к децентрализации власти. Изменения в Бюджетный кодекс закладывают новую систему межбюджетных отношений, в рамках которой правительство дает больший ресурс местным бюджетам, но в то же время увеличивает их ответственность по расходам.
В частности, правительство передает местным бюджетам 10% налога на прибыль предприятий, 100% государственной пошлины, 100% платы за предоставление административных услуг, 80% экологического налога, акцизный налог, 25% платы за недра, налог на имущество, единый налог, налог на прибыль коммунальных предприятий, местные сборы, другие налоги.
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По словам Яресько, на замену системы балансировки доходов и расходов вводится принципиально новая система выравнивания налогоспособности территории. Кроме того, местные органы госвласти теперь не должны будут ждать принятия госбюджета, чтобы сформировать собственные.
Министр подчеркнула, что правительство убеждено в высокой скорости и эффективности предстоящего процесса децентрализации для местных общин и для людей.
Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины во втором чтении и в целом приняла Закон Украины «О внесении изменений в Бюджетный кодекс», предусматривающий бюджетную децентрализацию (№1557). Закон необходим для принятия государственного бюджета на 2015 год.