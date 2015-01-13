В России прогнозируют, что курс доллара вырастет до 70 рублей

Вчера с началом торгов курс доллара резко вырос — с 61,55 руб. на закрытие в пятницу до 62,5 руб., а вскоре приблизился к 63 руб., но после полудня стал снижаться и к 15 часам достиг 62,1 руб./$, передают Ведомости.

«До обеда рубль достаточно активно поддерживали экспортеры: через две недели предстоят выплаты НДПИ, акцизов и НДС, причем все они придутся на 26-е число, так что о запасах рубля нужно побеспокоиться заранее», — объясняет аналитик «Сбербанк CIB» Искандер Абдуллаев. Кроме того, возможно, продолжается политика «мягкого давления», начатая в конце декабря: резкая девальвация может опять привести к панике и правительству она не нужна, полагает аналитик. «ЦБ принуждает экспортеров к продаже валюты, и, возможно, за праздники что-то накопилось, поскольку в предыдущие дни объемы торгов были мизерные — $500-800 млн в день», — отмечает дилер банка «Альба альянс» Артем Рощин.

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Но на рубль оказало давление падение цен на нефть. «Нефть падала весь день. Пока были экспортные продажи, рубль мог это игнорировать, но потом деваться стало некуда», — говорит аналитик ING Дмитрий Полевой. Кроме того, на многих участников рынка произвел впечатление обновленный прогноз курса доллара от Goldman Sachs: на этот год — 69 руб., на 2016 г. — 58 руб. Эти цифры использовались только в обзоре по нефтегазовым компаниям, а официальный прогноз Goldman Sachs по рублю не менялся, уточнил аналитик Goldman Sachs Гейдар Мамедов, но рублю это не помогло: к 18 часам доллар стоил 63,4 руб. Евро к этому моменту подорожал по сравнению с закрытием пятницы на 2,85 руб. — до 75,1 руб. Вечером стало известно и об изменении официального прогноза Goldman Sachs по рублю: на трехмесячном горизонте он изменен с 46,2 до 70 руб./$, на шестимесячном — с 47,7 до 65 руб./$, а на годовом — с 49,6 до 60 руб./$, сообщает «Интерфакс».

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Прогноз цены нефти Goldman Sachs понизил с $83,8 до $50,4 за баррель Brent на 2015 г. и с $90 до $70 на 2016 г. Вчера нефть подешевела более чем на $2. «Нефть стоит меньше $48 за баррель, и 63 руб. за доллар — это не тот уровень, 65 руб. сейчас было бы вернее», — считает Рощин.

Исходя из рыночных факторов, прежде всего из цены на нефть, доллар вполне может торговаться на уровне 65 руб., а исходя из нужд бюджета России на 2015 г. скорее стоит рассматривать 70 руб., согласен Абдуллаев.

Спекуляции со стороны банков аналитики исключают. «Пока были гарантированные интервенции ЦБ, банки могли в период паники играть на понижение валюты, но такая стратегия уместна при четком однонаправленном тренде, сейчас же волатильность очень высокая, а рубли дороги, так что вряд ли кто-то станет рисковать спекуляциями», — рассуждает Полевой.

Напомним, вчера банк России значительно понизил официальный курс рубля.