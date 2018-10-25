Китай понизил курс юаня до уровня декабря 2016 года

Китайские аналитики прогнозируют дальнейшее ослабление национальной валюты.

Народный банк Китая (Центробанк, НБК) в четверг вновь понизил курс жэньминьби (официальное название китайской валюты) на 52 базисных пункта, до 6,9409 юаня за доллар. В итоге котировки окончательно утвердились на минимальном уровне, соответствующем концу декабря 2016 года.

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Об этом сообщает ТАСС.

"При дальнейшем незначительном падении курса по отношению к доллару юань может оказаться в диапазоне 10-летней давности, аналогичном июню 2008 года, когда жэньминьби оказался ниже отметки 6,9, которую опять преодолел только в декабре 2016 года", - говорится в сообщении.

По мнению китайских аналитиков, в последнее время наблюдается "увеличение расхождений" в монетарной политике США и Китая, на что накладываются тревожные настроения глобальных инвесторов, стремящихся уберечь свой капитал от рисков. Они полагают, что в краткосрочной перспективе превалирующая тенденция к девальвация юаня продолжит существовать.

Несмотря на то, что в первые месяцы текущего года наблюдалось устойчивое укрепление курса (в январе среднемесячный показатель составил 6,4364 юаня за доллар, в феврале - 6,3161, в марте он остался практически на неизменном уровне, в апреле вновь вырос до 6,2975), в мае наметилась тенденция на понижение до 6,3757 юаня за доллар, которая сохранилась в июне (6,4555), усилилась за июль (6,7034) и август (6,8438), однако замедлилась в сентябре (6,8445).

По итогам 2015 года юань подешевел по отношению к доллару на 6%, в 2016 году - еще на 6,7%, обновив несколько минимальных значений за восемь с половиной лет. По итогам 2017 года он укрепился к американской валюте на 6,2%.