ТОП-100 состоятельных украинцев богатеет в 12 раз быстрее, чем растет ВВП страны

Сотня богатейших украинцев сконцентрировала в своих руках 37,5 миллиарда долларов. Иными словами, они способны одним махом погасить половину всего госдолга страны.

В 2018 году ТОП-100 богатых украинцев увеличили скорость, с которой прирастает их суммарное состояние, - с прошлогодних +33% до нынешних +43%.

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Об этом сообщает Новое время.

Отмечается, что сотня богатейших соотечественников, которую ежегодно рассчитывает издание, сконцентрировала в своих руках 37,5 миллиарда долларов. Иными словами, всего лишь 100 украинцев способны одним махом погасить половину всего госдолга страны.

"Стать отечественным миллиардерам и мультимиллионерам еще богаче помогла благоприятная ситуация на мировых сырьевых биржах, отражающая рост потребления металлургической и железорудной продукции. Сырье - это украинское все: сразу семь человек из числа тех десяти, которые заняли первые места в рейтинге Топ-100, контролируют активы, производящие продукцию с низкой добавленной стоимостью", - говорится в сообщении.

Лучше других воспользовался рыночной конъюнктурой Ринат Ахметов - бессменный №1 рейтинга самых богатых соотечественников. Благодаря растущему спросу на металлы его состояние выросло сразу на 76 %. А если говорить в абсолютных цифрах, то владелец СКМ за год стал богаче на 5,3 миллиарда долларов.

В этом году в рейтинг Топ-100 самых богатых попали семеро новых фигурантов. Самый состоятельный из них - Владимир Галантерник, которому подвластен знаменитый рынок Привоз, а также зона отдыха Аркадия-Сити и ряд строительных компаний. Новичок сразу же взобрался на 30-е место рейтинга со 155 миллионами долларов.

Также в рейтинг богатейших соотечественников впервые попали семья Габович и братья Супруненко. Основные активы этих финансово-родственных структур - недвижимость в центре Киева. Это позволило Габовичам оказаться на 94-м месте в списке 100 самых богатых, а братьям Супруненко - на 97-м.

В рейтинг впервые попали и два столичных застройщика - Максим Микитась и Владимир Зубик. Первый - в качестве совладельца компании Укрбуд, второй - компании Интергал-буд.

Еще одна пара новичков Топ-100 - Вячеслав Климов и Владимир Поперешнюк, владельцы компании Нова пошта, крупнейшего частного почтового оператора в стране.