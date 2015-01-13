Гонтарева завтра должна объяснить Раде ситуацию на валютном рынке

В среду парламент должен заслушать председателя Национального банка Украины Валерию Гонтареву.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал народный депутат Украины Николай Томенко (фракция “Блок Петра Порошенко”).

Он отметил, что фракция БПП предлагает в среду заслушать председателя Национального банка Валерию Гонтареву.

“Это историческая встреча, я надеюсь. Наконец-то, мы ее (речь идет о председателе НБУ — УНИАН) увидим”, - сказал Томенко.

Читайте такжеНБУ обещает отмывающим деньги банкам "ликвидацию по ускоренной процедуре"При этом он подчеркнул, что нужно “совместно послушать и понять, как действует национальная валюта”.

“Не поймем, тогда будем принимать кадровые решения”, - сообщил Томенко.