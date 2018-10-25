МВФ считает важным сохранять достигнутую стабильность в Украине

Это необходимо для содействия росту и процветанию в стране.

Последние четыре года продемонстрировали, что Украина движется в правильном направлении, однако важно сохранять достигнутую макроэкономическую стабильность для содействия росту и процветанию в стране.

Читайте такжеНацбанк объявил о стабилизации на валютном рынке Украины

Об этом сообщается на сайте Международного валютного фонда со ссылкой на заявление постоянного представителя МВФ в Украине Йосты Люнгмана.

"Хорошая макроэкономическая политика за последние четыре года помогла снизить экономические диспропорции и вывести экономику Украины из тяжелой рецессии. Центральный банк делает все возможное, чтобы сосредоточиться на снижении инфляции и обеспечении внешнего баланса, - приводятся в сообщении слова Люнгмана. - Правительство успешно сократило бюджетный дефицит, а государственный долг теперь сокращается".

Он отметил, что важно продолжать эти реформы для укрепления экономики и привлечения столь необходимых инвестиций.

Справка УНИАН. Международный валютный фонд согласовал с украинскими властями новую 14-месячную программу stand-by объемом 3,9 миллиарда долларов, которая подлежит утверждению Советом директоров Фонда.

Рассмотрение этого вопроса ожидается после одобрения украинским парламентом государственного бюджета на 2019 год в соответствии с рекомендациями МВФ и повышения тарифов на газ и отопление для домохозяйств.

По оценкам экспертов, благодаря новой программе с МВФ Украина может привлечь до 8 миллиардов долларов финансирования от международных партнеров.