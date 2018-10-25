"Банкомсвязь" презентовала новый мобильный терминал для быстрого паспортного контроля

23 октября в рамках выставки "Безопасность 2018" состоялся семинар "Инновации в сфере биометрического контроля для Украины". Департамент систем пограничного контроля АО "Банкомсвязь" презентовал систему фиксации биометрических данных для Государственной пограничной службы Украины, которая разработана и внедрена специалистами компании в 2017 году.

Презентацию открыл Эдуард Щучик - советник директора компании "Банкомсвязь". На презентации также присутствовали Александр Грянка, директор Департамента систем пограничного контроля АО "Банкомсвязь", Иван Зайченко, коммерческий директор Департамента систем пограничного контроля и Конрад Пиотровски, директор по продажам Группы оперативного управления правительственными программами французской компании "Gemalto".

На семинаре гостям презентовали новую технологическую разработку компании "Банкомсвязь" - мобильный терминал ВРТ800как один из инструментов для проведения биометрического контроля.

"В конце 90-х пограничникам для осуществления паспортного контроля приходилось использовать бумажные журналы. Впоследствии нашими специалистами была разработана система из нескольких серверов и рабочих мест, куда инспектор мог вносить данные и проверять по учетным базам данных уже в автоматическом режиме", - прокомментировал О.Грянка, директор департамента систем пограничного контроля АО "Банкомсвязь".

Мобильный терминал BPT800 оснащен мощной батареей, которой хватает на 8-12 часов работы - то есть на оформление нескольких поездов. Его можно использовать на любом пункте пропуска, процесс оформления занимает не более 20 секунд. В Украине он используется преимущественно в пунктах пропуска железнодорожного сообщения.

"Над терминалом ВРТ800 наша компания работала около 5 лет, - рассказывает Александр Грянка. - Мы тестировали различные решения разработчиков из ЕС и США, но существующие устройства не удовлетворяли всех потребностей ГПСУ. Проанализировав все требования, попытались создать собственное устройство с нуля. Сначала это были прототипы и тестовые образцы, которые мы моделировали и даже печатали на 3D-принтерах. Путем многих исследований и благодаря постоянному технологическому совершенствованию, в 2017 году был презентован ВРТ800, который успешно прошел все испытания ГПСУ".

Собственную разработку компании "Банкомсвязь" BPT800 используют инспекторы ГПСУ в более 200 пунктах пропуска через государственную границу Украины. Он соединил в себе современные технологии мировых производителей.

Партнеры АО "Банкомсвязь", компания "Gemalto", продемонстрировали технологию, с помощью которой можно идентифицировать человека в толпе (LFIS) и систему экспертного анализа биометрических данных (Criminal AFIS). Учитывая успешный опыт сотрудничества, компания "Банкомсвязь" уже готова внедрить данные системы в Украине вместе с французскими партнёрами.

"Около трех миллиардов людей используют продукцию нашей компании в платежных карточках, смартфонах и т.д. - даже не подозревая об этом - сказал во время презентации Конрад Пиотровски, директор по продажам, Группа оперативного управления правительственными программами, компания "Gemalto". - С компанией "Банкомсвязь" мы начали сотрудничать три года назад. В прошлом году мы помогали им внедрять систему фиксации биометрических данных для Государственной пограничной службы Украины. Проект был очень захватывающим, но с очень сжатыми сроками для реализации. Высокий профессионализм наших сотрудников и наших коллег из компании "Банкомсвязь" помог нам преодолеть этот непростой вызов".